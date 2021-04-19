Леонид Волков: базу данных сторонников Навального украл бывший сотрудник ФБК, завербованный ФСБ

Глава региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что электронные почтовые адреса людей, регистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» для участия в акции в поддержку оппозиционера, украл бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией ( ), завербованный ФСБ России. Об этом Волков сообщил в эфире ютьюб-проекта «Навальный Live».

Технически, как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через крысу. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера.

Волков рассказал, что команда Навального всегда понимала, что идет «охота» ФСБ на сотрудников ФБК, которых «запугивают и подкупают». По его словам, было несколько случаев, когда таких людей вычисляли и увольняли из организации. В случае с сайтом «Свободу Навальному!» у сотрудника, чье имя не раскрывается, «отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера».

«Больше ничего не ушло. Никаких персональных данных, никаких имен, никаких адресов, ничего. Только список е-мейлов», — заявил Леонид Волков.

При этом, как сообщил 19 апреля телеканал «Дождь», некоторые люди, чьи адреса, предположительно, украли, стали получать письма, в которых указаны их личные данные. Так, корреспонденту «Дождя» прислали его фамилию и имя, дату рождения и адрес регистрации, а также пригрозили, что эти данные получит его работодатель.

В марте соратники Алексея Навального запустили сайт «Свободу Навальному!», на котором предложили регистрироваться всем, кто готов выйти на следующий митинг в поддержку Навального. Организаторы собирались перед проведением акции заручиться поддержкой 500 тысяч человек, но 18 апреля объявили о новом митинге, когда на сайте зарегистрировались около 460 тысяч человек.