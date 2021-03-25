На участие в митинге «Свободу Навальному!» собрали 250 тысяч заявок. Организаторы хотят вывести на улицы 500 тысяч участников

Более 250 тысяч человек согласились выйти на крупную акцию протеста «Свободу Навальному!», которую собираются организовать соратники Алексея Навального, . Именно столько человек оставили свои заявки на сайте кампании за два дня.

23 марта соратники политика объявили, что планируют провести митинг с требованием освободить Навального. По их словам, это будет «принципиально другой митинг, о котором будут знать все». Для этого они решили найти 500 тысяч человек, готовых участвовать в протестах. За первые семь часов на сайте кампании свои заявки оставили 100 тысяч человек.

в поддержку Алексея Навального проходили в январе и феврале — они стартовали после того, как политика задержали по возвращению в Россию из Германии, где он лечился после отравления боевым ядом из группы «Новичок».

Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. 23 марта адвокаты политика сообщили, что в колонии его состояние здоровья резко ухудшилось — у него заболела спина и начала отниматься нога. 25 марта во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального «оценивается как стабильное, удовлетворительное». В этот же день адвокаты сообщили, что Навальный испытывает сильные боли.