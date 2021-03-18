«Байдену лечиться надо, а не управлять страной». Рамзан Кадыров вступил в заочную дискуссию президентов США и России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Джо Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника». Таким образом Кадыров ответил на слова Байдена, который назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Как заявил Кадыров, он представлял себе Байдена «более грамотным политиком» с трезвыми взглядами на развитие отношений США с миром, но «ошибся».

Я прошу администрацию Белого дома очень внимательно следить за Байденом. Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай американская мечта… Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но, как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества.

Глава Чечни также отметил, что Байден называет убийцей «человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор».

Кадыров выступил в ответ на интервью Джо Байдена телеканалу ABC, в котором президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

После интервью Байдена российский МИД вызвал в Москву посла России в Вашингтоне для консультаций. Лидеры «Единой России» назвали слова Байдена «агрессией и истерикой от бессилия».

Путин в ответ на слова Байдена сказал, что желает ему здоровья, и добавил: «Кто как обзывается, тот так и называется».