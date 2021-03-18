Znak.com: единороссам поручили публично осудить слова Байдена о Путине. Отчеты собирали в таблицу под названием «Байден, это было зря»

Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» поручил депутатам-единороссам высказаться в соцсетях и дать комментарии СМИ с осуждением слов президента США Джо Байдена, который назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Соответствующая методичка есть в распоряжении Znak.com.

Депутатов просили донести мысль, что Байден сделал «грубое, противоречащее не только нормам международной политики, но и здравому смыслу» заявление.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сделал заявление, где подробно изложил отношение всех пропрезидентских и патриотических сил к такому жесту Байдена. Замсекретаря генсовета Александр Хинштейн также дал жесткую оценку этому. Просим вас высказаться на этот счет в канве тезисов, озвученных руководством партии.

По данным Znak.com, разместить публикации в соцсетях на тему заявления Байдена единороссам надо было до обеда 18 марта. Один из источников издания, близкий к партии, уточнил, что отчет о проделанной работе необходимо прислать руководству партии в таблице Excel. Таблица названа «Байден, это было зря».

В пресс-службе «Единой России» на вопрос, какова цель таких постов, сообщили, что «партия проинформировала депутатов о заявлении секретаря генсовета».

Как отмечает Znak.com, среди единороссов уже высказались депутаты Госдумы Евгений Ревенко и Сергей Боярский, а также зампред Госдумы Петр Толстой.