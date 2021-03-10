Премьер-министр Армении уволил главу Генштаба. Президент дважды отказался подписать указ о его отставке

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды — 25 и 28 февраля — направлял президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении Гаспаряна. Президент дважды отказывался подписать документ, отмечая, что он не соответствует Конституции.

При этом президент не оспорил проект указа в Конституционном суде, в связи с чем, согласно законодательству Армении, он вступил в силу автоматически.

Никол Пашинян решил уволить Оника Гаспаряна, когда тот в конце февраля подписал заявление Генштаба с требованием отставки премьера. Пашинян назвал действия военных попыткой госпереворота. В Ереване начались митинги сторонников и противников премьера. Они проходят уже две недели.

Военное командование Армении потребовало от Пашиняна уйти в ответ на то, что премьер уволил замначальника Генштаба, высмеявшего его за слова о неэффективности применения российских «Искандеров» в Карабахе. Позднее Пашинян признал, что его неправильно информировали об «Искандерах».