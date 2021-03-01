Майора полиции из Петербурга заподозрили в продаже сведений о перелетах возможных отравителей Навального 

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении майора местной полиции, который подозревается в продаже данных авиапассажиров, летевших вместе с политиком Алексеем Навальным в день его . Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, полицейский, чье имя не раскрывается (по сведениям 47news, это Роман Гладышев, а также его сообщник, капитан полиции Константин Голубев), в начале сентября 2020 года воспользовался служебной базой данных «Розыск-Магистраль» в поисках информации о рейсах из Томска в московский аэропорт Домодедово 20 и 21 августа, затем выбрал рейс 2614 авиакомпании S7 «и получил персональные данные», которые «передал некоему лицу». Именно этим рейсом летел Навальный. Дело в отношении майора курирует ФСБ, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы (часть 3 статьи 286 УК).

Ранее РБК сообщало, что аналогичное дело также расследуется в отношении старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова.

«Коммерсант» связывает расследование петербургского дела об утечке данных рейса 2614 с задержанием в минувшие выходные журналистки Baza Мяйле Мачюлите. Ее семь часов допрашивали без адвоката в качестве свидетеля по неназванному уголовному делу. Перед этим она встретилась на Московском вокзале Петербурга со знакомым сотрудником полиции, который обещал передать ей некую «важную информацию». «Фонтанка» пишет, что Мачюлите якобы могла заказать петербургским полицейским «пробив» данных пассажиров рейса Навального.

Главный редактор Baza Никита Могутин не подтвердил и не опроверг «Коммерсанту», что его сотрудницу допрашивали об утечках из «Магистрали».

В декабре 2020 года издания The Insider, Bellingcat и CNN выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального, предположительно, отравили «Новичком» сотрудники ФСБ, которые несколько лет следили за ним и летали с ним в десятки городов России. Расследователи составили свои выводы на основе биллинга телефонных номеров и данных о перелетах предполагаемых отравителей политика, полученных на черном рынке.

Позднее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого он представил как одного из участников группы своих отравителей из ФСБ Константина Кудрявцева. Тот фактически сознался в отравлении, раскрыв некоторые детали спецоперации ФСБ. В спецслужбе назвали телефонный разговор Навального подделкой, а расследование журналистов — провокацией, осуществленной при технической поддержке иностранных разведок.

В феврале Алексею Навальному, задержанному после возвращения в Россию из Германии, заменили условный срок по делу на реальный, назначив два с половиной года в колонии общего режима. По сведениям СМИ, политика этапировали в исправительную колонию № 2 в городе Покров Владимирской области.