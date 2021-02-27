Журналистку Baza задержали в Петербурге во время встречи с полицейским, который обещал передать ей «важную информацию»

27 февраля на Московском вокзале Петербурга задержали журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите. Об этом сообщила сама Baza.

Задержание произошло во время встречи Мачюлите со знакомым сотрудником полиции, который обещал передать ей некую «важную информацию». Люди, задержавшие журналистку, показали документы сотрудников управления собственной безопасности (УСБ) МВД.

После задержания Мачюлите Baza позвонила журналистке; ответил мужчина, представившийся следователем по имени Геннадий. Он сказал, что Мачюлите находится на следственных действиях в главном следственном управлении по Петербургу (управлении СК или МВД, не уточнялось).

Следователь отказался назвать причины задержания журналистки и допустить к ней адвоката.

Обновлено. Пресс-секретарь управления МВД по Петербургу Вячеслав Степченко заявил «Новой газете», что сотрудники ведомства сегодня не участвовали в следственных действиях на Московском вокзале. Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что «корочки» УСБ МВД часто используют сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах.