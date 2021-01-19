РБК: полицейского из Самары подозревают в разглашении информации об авиаперелетах возможных отравителей Навального

Старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова заподозрили в том, что он поделился с посторонними информацией об авиаперелетах предполагаемых сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Предполагается, что Чупров предоставил постороннему лицу (кому именно, не уточняется) информацию из базы данных «Розыск магистраль». На полицейского вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу.

В отношении Чупрова завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). В Самарском городском суде сообщили, что 29 декабря Чупров был отправлен под домашний арест.

В отношении коллеги Чупрова, начальника дежурной части в его отделе полиции, проводится служебная проверка, добавил собеседник РБК.

The Insider, Bellingcat и CNN 14 декабря выпустили расследование, где говорилось, что Навального, предположительно, отравили «Новичком» сотрудники ФСБ, которые несколько лет следили за ним. Расследователи заявили, что, согласно базе данных авиаперелетов, участники группы летали в десятки городов России, куда летал Навальный.

21 декабря Навальный выложил запись телефонного разговора с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева — участника группы ФСБ, фигурировавшего в расследовании. Навальный говорил с Кудрявцевым под вымышленным именем. Тот рассказал некоторые детали отравления — в частности то, что яд нанесли на трусы политика.

ФСБ назвала расследование о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального провокацией, а опубликованную политиком запись телефонных разговоров — подделкой. Позднее журналист Bellingcat Христо Грозев выложил полную базу данных поездок предполагаемых отравителей Навального.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Его задержали в аэропорту сотрудники ФСИН — в связи с ходатайство ведомства о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». 18 января Навального судили прямо в отделе полиции и посадили на 30 суток.