Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на 10 суток из-за призывов выйти на митинги 23 января

Мещанский суд Москвы арестовал сотрудника Георгия Албурова на 10 суток из-за призывов участвовать в митингах 23 января. Об этом сам Албуров сообщил в твиттере.

Как пишет Албуров, суд счел его организатором протестной акции.

Полиция задержала Албурова, а также пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киру Ярмыш, юриста фонда Владлена Лося и сотрудницу ФБК Любовь Соболь 21 января.

Соболь 22 января оштрафовали на 250 тысяч рублей по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ярмыш признали виновной в нарушении правил организации публичной акции и арестовали на девять суток.

На 23 января в России запланированы митинги в поддержку Навального. В Москве и других городах в преддверии акций задерживают его сторонников.