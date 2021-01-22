Как власть готовится к акциям в поддержку Навального. (Очень длинный) список задержаний и арестов Материал обновляется

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш у здания Савеловского суда Москвы, который назначил ей девять суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA

В субботу, 23 января, в десятках городов России должны пройти акции протеста, участники которых потребуют освободить политика Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии. Во многих городах, в том числе в Москве, активистам и журналистам вынесли предостережения о том, что предстоящие акции незаконны. Тех, кто планирует пойти на митинги, задерживают и отправляют под административный арест, в некоторых случаях активистов избивают.

Москва

Любовь Соболь, сотрудница , — задержана за повторное нарушение правил проведения митингов; спустя более чем пять часов освобождена.

Георгий Албуров, сотрудник ФБК, — задержан по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, — арестована на девять суток по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции.

Владлен Лось, юрист ФБК, — задержан, ему запретили въезд в Россию на два с половиной года как гражданину Беларуси.

Мансур Гильманов, адвокат «Апологии протеста», — избит и задержан за неповиновение полицейским при визите к Владлену Лосю.

Виктор Котов, муниципальный депутат по Басманному району и бывший координатор московского отделения «Открытки», — задержан по обвинению в неповиновении полиции.

Егор Илюшкин, пресс-секретарь «Гражданского Общества», — задержан.

Игорь Ефремов, член федерального совета Либертарианской партии России, — к нему пришла полиция.

Архангельск

Андрей Боровиков, бывший координатор штаба Навального, — задержан.

Юрий Чесноков, экоактивист, — задержан.

Барнаул

Максим Неверов, сторонник штаба Навального, — задержан для составления протокола о призывах к участию в несанкционированной акции.

Владивосток

Екатерина Ведерникова, координатор штаба Алексея Навального, — арестована на трое суток по обвинению в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

Волгоград

Евгений Кочегин, координатор местного штаба Навального, — задержан для допроса как свидетель по делу о незаконном обороте наркотиков. По данным «Базы», полиция пришла к нему с обыском в 6 утра, а, когда ничего не нашла, предложила ему самому выдать наркотики.

Мария Худоярова, активистка, — задержана вместе с Кочегиным для допроса как свидетель по делу о незаконном обороте наркотиков.

Краснодар

Анастасия Панченко, координатор местного штаба Навального, — арестована на 10 суток по административной статье об организации несанкционированного мероприятия.

Михаил Беньяш, адвокат, который должен был защищать Панченко, — у него провели обыск, в отношении адвоката составили протокол по статье об организации несогласованной акции за пост о митингах 23 января.

Виталий Вотановский, активист, — задержан.

Калининград

Рагнар Рейн, волонтер местного штаба Навального, — арестован на трое суток за организацию акции, намеченной на 23 января; объявил голодовку.

Красноярск

Илья Даниленко, активист «Гражданского Общества», — задержан из-за «уклонения от воинской обязанности».

Липецкая область

Галина Гребенникова, активистка штаба Навального, — задержана и избита в городе Лебедянь.

Новосибирск

Сергей Бойко, координатор местного штаба Навального, — задержан.

Елена Носковец, сотрудница штаба Навального, — задержана.

Псков

Алексей Дорожкин, координатор штаба Навального, — его увезли в полицию для дачи объяснений по митингу, но формально пока не задержали.

Ростов-на-Дону

Ксения Середкина, координатор штаба Навального, — задержана.

Валерия Дзбоева, сотрудница штаба Навального, — задержана.

Тюмень

Иван Востриков, координатор местного штаба Навального, — задержан до 23 января из-за призыва участвовать в протестной акции.

Уфа

Федор Телин, юрист ФБК, — задержан.

Ольга Комлева, активистка, — задержана.

Хабаровск

Борис Жирнов, журналист «Арсеньевских вестей», — задержан.

Чита

Елизавета Шацкая, активистка, — задержана за призывы участвовать в акции.

Петр Платонов, администратор паблика «memchanskiy [Забайкалье]» во «ВКонтакте», — задержан за призывы участвовать в акции, оштрафовали на 20 тысяч рублей по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

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Александр Бакланов