Как власть готовится к акциям в поддержку Навального. (Очень длинный) список задержаний и арестов Материал обновляется
В субботу, 23 января, в десятках городов России должны пройти акции протеста, участники которых потребуют освободить политика Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии. Во многих городах, в том числе в Москве, активистам и журналистам вынесли предостережения о том, что предстоящие акции незаконны. Тех, кто планирует пойти на митинги, задерживают и отправляют под административный арест, в некоторых случаях активистов избивают.
Москва
Любовь Соболь, сотрудница ФБК, — задержана за повторное нарушение правил проведения митингов; спустя более чем пять часов освобождена.
Георгий Албуров, сотрудник ФБК, — задержан по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, — арестована на девять суток по обвинению в призывах к участию в несанкционированной акции.
Владлен Лось, юрист ФБК, — задержан, ему запретили въезд в Россию на два с половиной года как гражданину Беларуси.
Мансур Гильманов, адвокат «Апологии протеста», — избит и задержан за неповиновение полицейским при визите к Владлену Лосю.
Виктор Котов, муниципальный депутат по Басманному району и бывший координатор московского отделения «Открытки», — задержан по обвинению в неповиновении полиции.
Егор Илюшкин, пресс-секретарь «Гражданского Общества», — задержан.
Игорь Ефремов, член федерального совета Либертарианской партии России, — к нему пришла полиция.
Архангельск
Андрей Боровиков, бывший координатор штаба Навального, — задержан.
Юрий Чесноков, экоактивист, — задержан.
Барнаул
Максим Неверов, сторонник штаба Навального, — задержан для составления протокола о призывах к участию в несанкционированной акции.
Владивосток
Екатерина Ведерникова, координатор штаба Алексея Навального, — арестована на трое суток по обвинению в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
Волгоград
Евгений Кочегин, координатор местного штаба Навального, — задержан для допроса как свидетель по делу о незаконном обороте наркотиков. По данным «Базы», полиция пришла к нему с обыском в 6 утра, а, когда ничего не нашла, предложила ему самому выдать наркотики.
Мария Худоярова, активистка, — задержана вместе с Кочегиным для допроса как свидетель по делу о незаконном обороте наркотиков.
Краснодар
Анастасия Панченко, координатор местного штаба Навального, — арестована на 10 суток по административной статье об организации несанкционированного мероприятия.
Михаил Беньяш, адвокат, который должен был защищать Панченко, — у него провели обыск, в отношении адвоката составили протокол по статье об организации несогласованной акции за пост о митингах 23 января.
Виталий Вотановский, активист, — задержан.
Калининград
Рагнар Рейн, волонтер местного штаба Навального, — арестован на трое суток за организацию акции, намеченной на 23 января; объявил голодовку.
Красноярск
Илья Даниленко, активист «Гражданского Общества», — задержан из-за «уклонения от воинской обязанности».
Липецкая область
Галина Гребенникова, активистка штаба Навального, — задержана и избита в городе Лебедянь.
Новосибирск
Сергей Бойко, координатор местного штаба Навального, — задержан.
Елена Носковец, сотрудница штаба Навального, — задержана.
Псков
Алексей Дорожкин, координатор штаба Навального, — его увезли в полицию для дачи объяснений по митингу, но формально пока не задержали.
Ростов-на-Дону
Ксения Середкина, координатор штаба Навального, — задержана.
Валерия Дзбоева, сотрудница штаба Навального, — задержана.
Тюмень
Иван Востриков, координатор местного штаба Навального, — задержан до 23 января из-за призыва участвовать в протестной акции.
Уфа
Федор Телин, юрист ФБК, — задержан.
Ольга Комлева, активистка, — задержана.
Хабаровск
Борис Жирнов, журналист «Арсеньевских вестей», — задержан.
Чита
Елизавета Шацкая, активистка, — задержана за призывы участвовать в акции.
Петр Платонов, администратор паблика «memchanskiy [Забайкалье]» во «ВКонтакте», — задержан за призывы участвовать в акции, оштрафовали на 20 тысяч рублей по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.
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