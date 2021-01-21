В Москве задержали соратников Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш

Полиция задержала сотрудника отдела расследований Георгия Албурова. Его задержали на Ленинградском вокзале в Москве, сообщил Албуров в твиттере.

Также задержана пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

Ранее полиция задержала сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Кроме того, полицейские задержали юриста фонда Владлена Лося, которому, по его словам, предписали покинуть Россию до 25 января (он гражданин Белоруссии) с последующим запретом на въезд на два с половиной года.