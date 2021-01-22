Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей за призывы к участию в акциях в поддержку Навального

Суд в Москве оштрафовал юриста Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за призывы к участию в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.

Соболь признали виновной по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Соболь была задержана 22 января; примерно через пять часов после этого ее отпустили.

Акции в поддержку Навального запланированы на 23 января. В преддверии митингов сотрудники полиции массово задерживают ближайших соратников Навального. В пятницу, 22 января, суды в Москве арестовали пресс-секретаря политика Киру Ярмыш и юриста ФБК Владлена Лося.