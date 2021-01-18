США и страны Евросоюза призвали освободить Навального. МИД России в ответ посоветовал заняться собственными проблемами

США осуждают задержание российского политика Алексея Навального и призывают немедленно освободить его. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Майк Помпео, оно опубликовано на сайте ведомства.

Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не совершают насилия или незаконного задержания политических оппонентов.

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначит советником по национальной безопасности после инаугурации, также потребовал освободить Навального.

Нападки Кремля на господина Навального — это не просто нарушение прав человека, но вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на пост Салливана призвала иностранных дипломатов «уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране».

Кроме США, задержание Навального раскритиковали также Великобритания, Канада и государcтва-члены Евросоюза, в частности, Германия, Франция, Австрия, Польша, Чехия и страны Балтии. Источники ТАСС в Брюсселе сообщили, что 18 января эта тема будет обсуждаться в Европарламенте, а 25 января — в Совете ЕС.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево — сразу после возвращения из Германии, где он почти пять месяцев лечился от отравления «Новичком».

Навального задержали по требованию ФСИН, которая добивается, чтобы ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Команда Навального призвала сторонников политика встретить его в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться его самолет. Однако собравшихся во Внуково разогнал ОМОН (были задержаны более 60 человек), а рейс Навального посадили в Шереметьево вместо Внуково.