Химкинский суд заявил, что Навального судят в ОВД, чтобы на заседание могли прийти журналисты. Но на него пустили только сотрудников Life и «России 24»

Судебное заседание по избранию меры пресечения Алексею Навальному проходит в отделе полиции Химок, чтобы на нем могли присутствовать журналисты. Об этом «МБХ медиа» сообщила помощник председателя Химкинского городского суда.

Потому что такой режим работы суда, у нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников.

При этом, как отмечает «МБХ медиа», большинство журналистов не пускают в отдел полиции, они ждут на улице. Ранее Навальный заявил, что на судебном заседании присутствуют только сотрудники издания Life и программы «Вести. Дежурная часть», которая выходит на канале «Россия 24». Политик призвал допустить на процесс всех журналистов.

Алексея Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево — сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления веществом класса «Новичок». Из аэропорта Навального доставили в ОВД Химок.

Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается замены Навальному условного срока на реальный по в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Суд по мере пресечения над политиком устроили прямо в отделении полиции, его адвокатов уведомили об этом за несколько минут до заседания. Навальный назвал происходящее «в высшей степени беззаконием».