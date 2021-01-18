Алексей Навальный назвал «наивысшей степенью беззакония» выездное заседание Химкинского суда в отделе полиции, на котором рассматривается вопрос по мере пресечения политика. Видео с комментарием оппозиционера из зала суда опубликовала в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный на заседании суда в отделении полиции в Химках Meduza

Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

Почему заседание происходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? Это просто — я много видел насмешек над правосудием, но, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие.

Навального задержали 17 января около девяти часов вечера в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии, где был на лечении после отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Из аэропорта Навального доставили в ОВД, адвоката к нему не пустили, сославшись на ночное время.

Политика задержали по требованию ФСИН, которая добивается замены Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» в связи с «уклонением от контроля» инспекции. Суд по мере пресечения над политиком устроили прямо в отделении полиции, его адвокатов уведомили об этом за несколько минут до заседания.