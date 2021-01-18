Суд над Навальным устроили прямо в отделе полиции. Адвоката уведомили об этом за несколько минут до заседания

Суд над Алексеем Навальным по мере пресечения начался прямо в отделе полиции в Химках, куда политик был доставлен после задержания. Об этом адвокат Ольга Михайлова рассказала «Медузе».

Заседание началось примерно в 12:30 мск, Михайловой сообщили об этом за несколько минут до этого времени.

Глава сети штабов Навального. Леонид Волков опубликовал в твиттере фото уведомления, выданного Михайловой.

До начала заседания суда Навальный находился под стражей около 15 часов. Все это время к политику под разными предлогами не пускали адвокатов.