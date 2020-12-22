«Яндекс» назвал главные события года в поисковых запросах. Среди них ДТП с Ефремовым и скандал с Дзюбой

Компания «Яндекс» опубликовала список событий, которые больше всего интересовали пользователей ее поисковика в 2020 году.

Со второй половины января наибольшее число поисковых запросов было связано с пандемией коронавируса. Это событие осталось главным до конца года, лишь ненадолго уступив лидерство выборам и протестам в Беларуси летом 2020-го.

Среди других событий, которые привлекли наибольшее внимание пользователей «Яндекса», были:

На прошлой неделе «Яндекс» опубликовал список слов, которые чаще всего встречались в поисковых запросах пользователей в 2011-2020 годах.