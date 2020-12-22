«Яндекс» назвал главные события года в поисковых запросах. Среди них ДТП с Ефремовым и скандал с Дзюбой
Источник: Яндекс
Компания «Яндекс» опубликовала список событий, которые больше всего интересовали пользователей ее поисковика в 2020 году.
Со второй половины января наибольшее число поисковых запросов было связано с пандемией коронавируса. Это событие осталось главным до конца года, лишь ненадолго уступив лидерство выборам и протестам в Беларуси летом 2020-го.
Среди других событий, которые привлекли наибольшее внимание пользователей «Яндекса», были:
- отставка правительства Дмитрия Медведева;
- поправки к Конституции;
- гибель людей на вечеринке с сухим льдом;
- сделка ОПЕК+ после падения цен на нефть;
- ДТП с участием актера Михаила Ефремова;
- отравление политика Алексея Навального;
- конфликт в Нагорном Карабахе;
- публикация интимного видео футболиста Артема Дзюбы;
- выборы президента США.
На прошлой неделе «Яндекс» опубликовал список слов, которые чаще всего встречались в поисковых запросах пользователей в 2011-2020 годах.