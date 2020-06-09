Пьяный Михаил Ефремов устроил в центре Москвы ДТП, в котором погиб человек Актеру грозит до 12 лет лишения свободы

Ксения Семеновская / ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело в отношении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего вечером 8 июня автомобильную аварию в центре Москвы.

Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Стебунов опроверг эту информацию телеканалу «360». Источник ТАСС подтвердил, что Ефремов находился в машине один.

Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. По данным Baza, экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя. Позже Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работает курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, пишет Mash. По данным ТАСС, пострадавший получил «открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы». В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Утром 9 июня Baza, Mash и ТАСС сообщили, что Сергей Захаров, пострадавший в ДТП, скончался. Эту информацию подтвердили РИА Новости в больнице. «Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они стали отказывать один за одним… Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось», — рассказал информированный источник «Интерфакса».

Первоначально дело возбудили по , предусматривающей до семи лет лишения свободы, но затем статью ужесточили — теперь дело расследуется по . Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Ефремов признал, что причастен к ДТП, сообщил его адвокат. Источник RT утверждает, что мерой пресечения для Михаила Ефремова изберут домашний арест. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что с начала 2020 года Ефремов уже десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Я виноват». Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Meduza