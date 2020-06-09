Актер Михаил Ефремов признал, что причастен к ДТП с одним погибшим в Москве

Обновление. Адвокат Виталий Чернышев, представляющий интересы Михаила Ефремова, уточнил РИА Новости, что актер не отрицал свою причастность к ДТП. Официально вину Ефремов не признавал — он может сделать это только во время допроса, который пока не состоялся.

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным после ДТП в Москве, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал адвокат, имя которого в заметке агентства не приводится.

В отношении Ефремова расследуют уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. За это предусмотрено от пяти до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Ефремов столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона умер в больнице. Пока Ефремов находится под подпиской о невыезде.

«Я виноват». Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Meduza

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