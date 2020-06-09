Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти пострадавшего в ДТП

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти пострадавшего в аварии. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Теперь дело расследуется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов во время движения за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с автофургоном Lada и еще несколькими машинами на Смоленской площади в Москве. Ефремова задержали на месте ДТП, после чего отпустили под подписку о невыезде. Утром 9 июня водитель автофургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным RT, Ефремова могут отправить под домашний арест.

«Я виноват». Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Meduza

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