В 2020 году россияне охотно смотрели, как опарыши едят бургер. И на Юрия Дудя (но он ничего такого не ел) YouTube подвел итоги года

Видеосервис YouTube подвел итоги 2020 года и представил ролики, лидировавшие по просмотрам у зрителей в России. В «Google Россия» заявили, что «в этом году юмор как никогда был нужен людям», поэтому в десятку самых популярных попало много юмористических роликов.

Самые просматриваемые видео в России в 2020 году по версии YouTube

ЛИТВИН

Также YouTube назвал самые популярные музыкальные видео среди российских пользователей — три ролика из десяти у Little Big. Эта же группа заняла первое место в списке c песней «Uno», с которой собиралась выступить на «Евровидении» (конкурс отменили из-за пандемии коронавируса).

Самые просматриваемые музыкальные видео в России в 2020 году по версии YouTube

Eurovision Song Contest

В YouTube отметили, что в рейтинг блогеров, получивших самое большое количество подписчиков в 2020 году, попали популярные комики, обзорщики и тиктокеры.

Самые популярные авторы среди российских пользователей YouTube в 2020 году

Кроме того, YouTube назвал авторов, чья аудитория в 2020 году выросла более чем на 200%. В их число, в частности, вошли техноблогер Глент и актер Антон Лапенко.

Главные прорывы 2020 года среди российских авторов YouTube

В рейтинги самых популярных видео вошли ролики, загруженные в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента. В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года. При составлении списков самых популярных авторов и прорывов года учитывалось количество подписчиков, набранных в 2020 году. При этом каналы брендов, медиакомпаний и детский контент в рейтинг не попали.

В ноябре YouTube отказался публиковать ежегодное видео YouTube Rewind с итогами уходящего года, потому что «2020 год стал другим». Ролики с итогами предыдущих двух лет, напомним, вошли в рейтинг самых задизлайканных видеозаписей на платформе.

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Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA