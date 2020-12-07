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шапито

В 2020 году россияне охотно смотрели, как опарыши едят бургер. И на Юрия Дудя (но он ничего такого не ел) YouTube подвел итоги года

Источник: Google Россия

Видеосервис YouTube подвел итоги 2020 года и представил ролики, лидировавшие по просмотрам у зрителей в России. В «Google Россия» заявили, что «в этом году юмор как никогда был нужен людям», поэтому в десятку самых популярных попало много юмористических роликов.

Самые просматриваемые видео в России в 2020 году по версии YouTube

  1. Labelcom: Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
  2. вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
  3. Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху
  4. Mamix: За сколько минут опарыши съедят бургер?
  5. Влад A4: Вернулись в школу на один день челлендж!
  6. Литвин: Гори-гори ясно!
  7. Телеканал ТНТ: Камеди клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
  8. FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны
  9. KTV: «Непосредственно суд» 8 серия 5 сезона 
  10. Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2 
ЛИТВИН

Также YouTube назвал самые популярные музыкальные видео среди российских пользователей — три ролика из десяти у Little Big. Эта же группа заняла первое место в списке c песней «Uno», с которой собиралась выступить на «Евровидении» (конкурс отменили из-за пандемии коронавируса).

Самые просматриваемые музыкальные видео в России в 2020 году по версии YouTube

  1. Little Big — «Uno»
  2. Little Big — «Hypnodancer»
  3. Клава Кока & Niletto — «Краш»
  4. Клава Кока — «Покинула чат»
  5. Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу» 
  6. Моргенштерн & Элджей — «Cadillac»
  7. Моргеншттерн & Тимати — «El Problema»
  8. Dabro — «Юность»
  9. Little Big — «Tacos»
  10. Мэвл — «Холодок»
Eurovision Song Contest

В YouTube отметили, что в рейтинг блогеров, получивших самое большое количество подписчиков в 2020 году, попали популярные комики, обзорщики и тиктокеры.

Самые популярные авторы среди российских пользователей YouTube в 2020 году

  1. A4 
  2. Глент 
  3. Mamix? 
  4. Егорик 
  5. EdisonPts 
  6. Marmok 
  7. Моргенштерн 
  8. Labelcom
  9. HiMan 
  10. Dream Team House 

Кроме того, YouTube назвал авторов, чья аудитория в 2020 году выросла более чем на 200%. В их число, в частности, вошли техноблогер Глент и актер Антон Лапенко.

Главные прорывы 2020 года среди российских авторов YouTube

  1. Глент 
  2. Mamix 
  3. Dream Team House 
  4. Лапенко 
  5. Lesha Maisak 
  6. FixPlay — Майнкрафт 
  7. Бустер 
  8. Дима Евтушенко 
  9. Slava Marlow
  10. Чё Каво

В рейтинги самых популярных видео вошли ролики, загруженные в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента. В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.

При составлении списков самых популярных авторов и прорывов года учитывалось количество подписчиков, набранных в 2020 году. При этом каналы брендов, медиакомпаний и детский контент в рейтинг не попали.

В ноябре YouTube отказался публиковать ежегодное видео YouTube Rewind с итогами уходящего года, потому что «2020 год стал другим». Ролики с итогами предыдущих двух лет, напомним, вошли в рейтинг самых задизлайканных видеозаписей на платформе.

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Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA