В 2020 году россияне охотно смотрели, как опарыши едят бургер. И на Юрия Дудя (но он ничего такого не ел) YouTube подвел итоги года
Видеосервис YouTube подвел итоги 2020 года и представил ролики, лидировавшие по просмотрам у зрителей в России. В «Google Россия» заявили, что «в этом году юмор как никогда был нужен людям», поэтому в десятку самых популярных попало много юмористических роликов.
Самые просматриваемые видео в России в 2020 году по версии YouTube
- Labelcom: Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
- вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
- Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху
- Mamix: За сколько минут опарыши съедят бургер?
- Влад A4: Вернулись в школу на один день челлендж!
- Литвин: Гори-гори ясно!
- Телеканал ТНТ: Камеди клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
- FixPlay — Майнкрафт: Фикс — Кожаные штаны
- KTV: «Непосредственно суд» 8 серия 5 сезона
- Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2
Также YouTube назвал самые популярные музыкальные видео среди российских пользователей — три ролика из десяти у Little Big. Эта же группа заняла первое место в списке c песней «Uno», с которой собиралась выступить на «Евровидении» (конкурс отменили из-за пандемии коронавируса).
Самые просматриваемые музыкальные видео в России в 2020 году по версии YouTube
- Little Big — «Uno»
- Little Big — «Hypnodancer»
- Клава Кока & Niletto — «Краш»
- Клава Кока — «Покинула чат»
- Mia Boyka & Егор Шип — «Пикачу»
- Моргенштерн & Элджей — «Cadillac»
- Моргеншттерн & Тимати — «El Problema»
- Dabro — «Юность»
- Little Big — «Tacos»
- Мэвл — «Холодок»
В YouTube отметили, что в рейтинг блогеров, получивших самое большое количество подписчиков в 2020 году, попали популярные комики, обзорщики и тиктокеры.
Самые популярные авторы среди российских пользователей YouTube в 2020 году
Кроме того, YouTube назвал авторов, чья аудитория в 2020 году выросла более чем на 200%. В их число, в частности, вошли техноблогер Глент и актер Антон Лапенко.
Главные прорывы 2020 года среди российских авторов YouTube
- Глент
- Mamix
- Dream Team House
- Лапенко
- Lesha Maisak
- FixPlay — Майнкрафт
- Бустер
- Дима Евтушенко
- Slava Marlow
- Чё Каво
В рейтинги самых популярных видео вошли ролики, загруженные в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента. В топ музыкальных видео вошли официальные клипы, загруженные в 2020 году. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.
При составлении списков самых популярных авторов и прорывов года учитывалось количество подписчиков, набранных в 2020 году. При этом каналы брендов, медиакомпаний и детский контент в рейтинг не попали.
В ноябре YouTube отказался публиковать ежегодное видео YouTube Rewind с итогами уходящего года, потому что «2020 год стал другим». Ролики с итогами предыдущих двух лет, напомним, вошли в рейтинг самых задизлайканных видеозаписей на платформе.
Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA