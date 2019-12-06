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Чинилы, Беслан, свадьба PewDiePie, Артур Пирожков: YouTube назвал самые популярные видео 2019 года

Источник: Meduza

Видеосервис YouTube представил итоги 2019 года, перечислив ролики, которые набрали больше всего просмотров и лайков пользователей в мире и в России в частности.

Общемировые тенденции показаны в традиционной ежегодной подборке Rewind. Она начинается с напоминания о том, что прошлогоднее видео стало самым ненавистным в истории YouTube, поэтому на этот раз авторы решили сконцентрироваться на роликах, которые пользователи лайкали.

YouTube Rewind 2019: For the Record | #YouTubeRewind
YouTube

Первое место в рейтинге занял челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов самому популярному яйцу в инстаграме, — он набрал почти 11 миллионов лайков. Вторым стал свадебный ролик самого успешного видеоблогера PewDiePie — у него 4,7 миллиона лайков. Замыкает тройку флешмоб по следам хоррора Netflix «Птичий короб» (3,4 миллиона лайков). Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных на девятое место попал русскоязычный блогер Влад Бумага из Минска с роликом «Покупаю все что ты можешь унести из магазина» (2 миллиона лайков).

Самыми просматриваемыми музыкальными видео года признаны клипы Daddy Yankee, Rosalia и Anuel AA. А в топе клипов с наибольшим числом лайков:

  1. Шон Мендес — «Señorita» (13,3 миллиона лайков)
  2. BTS — «Boy With Luv» (12,7 миллиона лайков) 
  3. BLACKPINK — «Kill This Love» (10,7 миллиона лайков) 
  4. Билли Айлиш — «bad guy» (10,1 миллиона лайков)
  5. Lil Nas X — «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)» (9,5 миллиона лайков)
  6. Ариана Гранде — «7 rings» (8,9 миллиона лайков) 
  7. Lil Dicky — «Earth» (8,2 миллиона лайков) 
  8. Daddy Yankee & Snow — «Con Calma» (7,5 миллиона лайков)
  9. j-hope — «Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)» (5,7 миллиона лайков)
  10. T-Series — «Vaaste» (5,5 миллиона лайков)
ShawnMendesVEVO

В России самыми просматриваемыми видео стали выпуски мультсериала «Фиксики» и пародия Сыендука на него, ролики Comedy Club и BadComedian, эпизоды шоу «Вечерний Ургант» и «вДудь».

«Особую нишу в русскоязычном сегменте заняли документальные фильмы. Юрий Дудь в этом году задал еще более высокую планку. Многомиллионные просмотры выпусков „Беслан. Помни“ и „Колыма — родина нашего страха“ красноречиво показывают, что сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — отметили в YouTube.

Самые просматриваемые видео в России в 2019 году по версии YouTube:

  1. «Чинилы и большой секрет»
  2. «Беслан. Помни»
  3. Певица Билли Айлиш/ Вечерний Ургант. 09.09.2019
  4. Павел Воля — Про настоящих женщин
  5. Фиксики — новые серии — Маскарад
  6. Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club)
  7. Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица
  8. [BadComedian] — Т-34
  9. «Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок»
вДудь

Лидерами среди российских исполнителей стали Артур Пирожков, Егор Крид, Тима Белорусских и Little Big.

  1. Артур Пирожков — «Зацепила»
  2. Артур Пирожков — «Алкоголичка»
  3. Artik & Asti feat. Артем Качер — «Грустный дэнс»
  4. Егор Крид — «Сердцеедка»
  5. RASA — «Пчеловод»
  6. Тима Белорусских — «Витаминка»
  7. Little Big — «Iʼm OK»
  8. Ленинград — «Кабриолет»
  9. Little Big — «Skibidi (Romantic Edition)»
  10. Face — «Юморист»
Александр Ревва