Чинилы, Беслан, свадьба PewDiePie, Артур Пирожков: YouTube назвал самые популярные видео 2019 года
Видеосервис YouTube представил итоги 2019 года, перечислив ролики, которые набрали больше всего просмотров и лайков пользователей в мире и в России в частности.
Общемировые тенденции показаны в традиционной ежегодной подборке Rewind. Она начинается с напоминания о том, что прошлогоднее видео стало самым ненавистным в истории YouTube, поэтому на этот раз авторы решили сконцентрироваться на роликах, которые пользователи лайкали.
Первое место в рейтинге занял челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов самому популярному яйцу в инстаграме, — он набрал почти 11 миллионов лайков. Вторым стал свадебный ролик самого успешного видеоблогера PewDiePie — у него 4,7 миллиона лайков. Замыкает тройку флешмоб по следам хоррора Netflix «Птичий короб» (3,4 миллиона лайков). Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных на девятое место попал русскоязычный блогер Влад Бумага из Минска с роликом «Покупаю все что ты можешь унести из магазина» (2 миллиона лайков).
Самыми просматриваемыми музыкальными видео года признаны клипы Daddy Yankee, Rosalia и Anuel AA. А в топе клипов с наибольшим числом лайков:
- Шон Мендес — «Señorita» (13,3 миллиона лайков)
- BTS — «Boy With Luv» (12,7 миллиона лайков)
- BLACKPINK — «Kill This Love» (10,7 миллиона лайков)
- Билли Айлиш — «bad guy» (10,1 миллиона лайков)
- Lil Nas X — «Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)» (9,5 миллиона лайков)
- Ариана Гранде — «7 rings» (8,9 миллиона лайков)
- Lil Dicky — «Earth» (8,2 миллиона лайков)
- Daddy Yankee & Snow — «Con Calma» (7,5 миллиона лайков)
- j-hope — «Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)» (5,7 миллиона лайков)
- T-Series — «Vaaste» (5,5 миллиона лайков)
В России самыми просматриваемыми видео стали выпуски мультсериала «Фиксики» и пародия Сыендука на него, ролики Comedy Club и BadComedian, эпизоды шоу «Вечерний Ургант» и «вДудь».
«Особую нишу в русскоязычном сегменте заняли документальные фильмы. Юрий Дудь в этом году задал еще более высокую планку. Многомиллионные просмотры выпусков „Беслан. Помни“ и „Колыма — родина нашего страха“ красноречиво показывают, что сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — отметили в YouTube.
Самые просматриваемые видео в России в 2019 году по версии YouTube:
- «Чинилы и большой секрет»
- «Беслан. Помни»
- Певица Билли Айлиш/ Вечерний Ургант. 09.09.2019
- Павел Воля — Про настоящих женщин
- Фиксики — новые серии — Маскарад
- Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club)
- Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица
- [BadComedian] — Т-34
- «Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок»
Лидерами среди российских исполнителей стали Артур Пирожков, Егор Крид, Тима Белорусских и Little Big.
- Артур Пирожков — «Зацепила»
- Артур Пирожков — «Алкоголичка»
- Artik & Asti feat. Артем Качер — «Грустный дэнс»
- Егор Крид — «Сердцеедка»
- RASA — «Пчеловод»
- Тима Белорусских — «Витаминка»
- Little Big — «Iʼm OK»
- Ленинград — «Кабриолет»
- Little Big — «Skibidi (Romantic Edition)»
- Face — «Юморист»