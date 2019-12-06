Чинилы, Беслан, свадьба PewDiePie, Артур Пирожков: YouTube назвал самые популярные видео 2019 года

Видеосервис YouTube представил итоги 2019 года, перечислив ролики, которые набрали больше всего просмотров и лайков пользователей в мире и в России в частности.

Общемировые тенденции показаны в традиционной ежегодной подборке Rewind. Она начинается с напоминания о том, что прошлогоднее видео стало самым ненавистным в истории YouTube, поэтому на этот раз авторы решили сконцентрироваться на роликах, которые пользователи лайкали.

YouTube Rewind 2019: For the Record | #YouTubeRewind YouTube

Первое место в рейтинге занял челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов самому популярному яйцу в инстаграме, — он набрал почти 11 миллионов лайков. Вторым стал свадебный ролик самого успешного видеоблогера PewDiePie — у него 4,7 миллиона лайков. Замыкает тройку флешмоб по следам хоррора Netflix «Птичий короб» (3,4 миллиона лайков). Стоит отметить, что в топ-10 самых популярных на девятое место попал русскоязычный блогер Влад Бумага из Минска с роликом «Покупаю все что ты можешь унести из магазина» (2 миллиона лайков).

Самыми просматриваемыми музыкальными видео года признаны клипы Daddy Yankee, Rosalia и Anuel AA. А в топе клипов с наибольшим числом лайков:

ShawnMendesVEVO

В России самыми просматриваемыми видео стали выпуски мультсериала «Фиксики» и пародия Сыендука на него, ролики Comedy Club и BadComedian, эпизоды шоу «Вечерний Ургант» и «вДудь».

«Особую нишу в русскоязычном сегменте заняли документальные фильмы. Юрий Дудь в этом году задал еще более высокую планку. Многомиллионные просмотры выпусков „Беслан. Помни“ и „Колыма — родина нашего страха“ красноречиво показывают, что сообщество YouTube готово конструктивно обсуждать даже самые сложные и противоречивые вопросы», — отметили в YouTube.

Самые просматриваемые видео в России в 2019 году по версии YouTube:

вДудь

Лидерами среди российских исполнителей стали Артур Пирожков, Егор Крид, Тима Белорусских и Little Big.

Александр Ревва