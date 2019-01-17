Блогеры пытаются повторить рекорд яйца, но уже на ютьюбе

MrBeast

Американский ютьюбер MrBeast пытается установить мировой рекорд по лайкам на ютьюбе среди немузыкальных видео. Сейчас он принадлежит шведскому блогеру PewDiePie, который в конце 2018-го снял свою версию .

MrBeast выпустил ролик под названием «Сделаем это видео самым залайканным видео на ютьюбе» с тем самым яйцом на обложке. В видео он и его друзья проводят яичные Олимпийские игры, в которых закидывают друг друга куриными яйцами. У ролика PewDiePie на момент написания материала было 7,5 миллиона лайков, а MrBeast за день получил почти 3 миллиона.