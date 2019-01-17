Думали, история с яйцом из инстаграма уже закончилась? Она только началась — и в ней участвуют Майли Сайрус, блогеры и Яичная женщина из России
Фотография куриного яйца стала самым залайканным постом в инстаграме, побив рекорд американской модели Кайли Дженнер (фото ее дочери набрало 18 миллионов лайков, а у яйца уже более 47 миллионов). Снимок оказался первым по-настоящему заметным мемом 2019 года — и шум вокруг него не прекратился даже после достижения мирового рекорда.
В отместку Кайли Дженнер на камеру разбила куриное яйцо
В видео Дженнер разбивает яйцо, выливает желток на горячий асфальт и начинает хохотать. «Получай, маленькое яйцо», — написала она в своем инстаграме.
В инстаграме появилась Яичная женщина
Российская модель Светлана Билялова тоже попыталась побить рекорд по лайкам в инстаграме. Вот ее образ, который сама она называет Яичной женщиной. Ее публикация набрала почти 500 тысяч лайков (до рекорда пока далеко!)
Блогеры пытаются повторить рекорд яйца, но уже на ютьюбе
Американский ютьюбер MrBeast пытается установить мировой рекорд по лайкам на ютьюбе среди немузыкальных видео. Сейчас он принадлежит шведскому блогеру PewDiePie, который в конце 2018-го снял свою версию YouTube Rewind.
MrBeast выпустил ролик под названием «Сделаем это видео самым залайканным видео на ютьюбе» с тем самым яйцом на обложке. В видео он и его друзья проводят яичные Олимпийские игры, в которых закидывают друг друга куриными яйцами. У ролика PewDiePie на момент написания материала было 7,5 миллиона лайков, а MrBeast за день получил почти 3 миллиона.
С помощью этого яйца затроллили Майка Тайсона
Боксера Майка Тайсона начали заваливать фотографиями яйца с нанесенной на скорлупу татуировкой (у Тайсона такая же). В конце концов спортсмен не выдержал и обратился к своим подписчикам в твиттере с просьбой «перестать присылать это дерьмо».
Майли Сайрус опровергает слухи о своей беременности — тоже с помощью яйца
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт поженились в конце декабря 2018-го. Таблоиды принялись писать о беременности Сайрус и начали публиковать ее фотографии. В ответ на сообщения The Daily Mail о скором рождении ребенка Сайрус выложила собственный снимок, на котором к ее животу прифотошопили куриное яйцо из инстаграма.
«Теперь-то все оставят меня в покое и пойдут снова пялиться на яйцо?» — написала она.
Джордж Мартин похвастался драконьим яйцом, IKEA — «меморезкой»
«У меня тоже есть популярное яйцо», — написал в твиттере автор «Игры престолов». Но лайков просить не стал.
IKEA в соцсетях в шутку назвала свою яйцерезку «Слэт» «меморезкой». Кажется, в твиттере этот пост поняли не все.
Автором снимка яйца оказался русскоязычный фотограф
С ним связались журналисты изданий Insider и Esquire. Его зовут Сергей Платонов, он не раскрывает страну проживания и другие подробности своей биографии. Платонов почти не пользуется соцсетями и о популярности снимка, сделанного еще в 2015 году, узнал уже после достижения мирового рекорда.
Связанный с яйцом ажиотаж сильно его удивил: «Моей целью было просто сфотографировать яйцо. Забавы ради. Я бы никогда не подумал, что этот снимок станет такой сенсацией. Это же просто яйцо».
Другие работы Платонова можно увидеть в его портфолио.