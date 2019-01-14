Фото куриного яйца побило рекорд Кайли Дженнер по лайкам в инстаграме. Кажется, теперь это война

Фотографию куриного яйца, опубликованную в инстаграме world_record_egg, лайкнули более 24 миллионов раз — снимок стал самым популярным в истории соцсети.

Автор аккаунта 4 января предложил подписчикам установить новый мировой рекорд по лайкам, который на тот момент удерживала фотография из инстаграма американской модели Кайли Дженнер. Фото ее дочери, опубликованное 7 февраля 2018 года, набрало более 18 миллионов лайков.

К утру 13 января у снимка яйца было уже девять миллионов лайков; в течение следующих 10 часов это число удвоилось. По приблизительным расчетам, фото яйца лайкали по одному миллиону раз в час. За это время на world_record_egg подписались 2,5 миллиона человек.

Автор аккаунта сообщил BuzzFeed News, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни. Генриетта отказалась от телефонного интервью, но согласилась ответить на вопросы журналистов по электронной почте. Курица рассказала, что ее яйцо зовут Юджин. По словам Генриетты, она решила установить мировой рекорд после того, как бросила пить в рамках акции и прочитала статью о 20 лучших постах в Instagram, где упоминалась фотография Кайли Дженнер. «Ничего личного», — добавила Генриетта.

В ответ Кайли Дженнер опубликовала видео, в котором на дороге разбивает куриное яйцо. «Получай, маленькое яйцо!», — написала она.

Борьба за лайки между яйцом Генриетты и Кайли Дженнер привлекла внимание пользователей сети. В закрытом аккаунте catspods в инстаграме, посвященном мемам, опубликовали картинку с Пикачу и возможным диалогом между Кайли Дженнер и яйцом. «У меня самое популярное изображение в инстаграме», — говорит Кайли. Яйцо ей отвечает: «Подержи мое пиво».

Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что это то самое исчезнувшее десятое яйцо.

В сети появилось несколько аккаунтов, пытающихся добиться такой же популярности, что и world_record_egg. Например, курица, лист салата и кукурузные чипсы.