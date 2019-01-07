Как побить мировой рекорд по ретвитам? Нужно: а) быть японским миллиардером; б) пообещать подписчикам по 10 тысяч долларов

5 января японский миллиардер Юсаку Маэдзава написал в своем твиттере: «Я раздам сто миллионов йен — по миллиону йен на человека наличными (это около десяти тысяч долларов, — прим. „Медузы“). Чтобы поучаствовать [в розыгрыше], нужно подписаться на меня и ретвитнуть это сообщение. Принять участие можно до 7 января. Победителям я напишу личное сообщение». Спустя два дня сообщение ретвитнули 5,5 миллионов раз, при этом число подписчиков Маэдзавы с 500 тысяч увеличилось до шести миллионов.

Юсаку Маэдзава, сентябрь 2018 года David Mcnew / AFP / Scanpix / LETA

Состояние Маэдзавы оценивается в два миллиарда долларов. Впервые о бизнесмене, основателе крупных японских интернет-магазинов Start Today and Zozotown, заговорили в сентябре 2018 года. Тогда стало известно, что именно он будет первым космическим туристом, которого в 2023 году SpaceX отправит в полет вокруг Луны на ракете-носителе Big Falcon Rocket. Остальных участников экспедиции выберет сам Маэдзава, он же оплатит их участие.

Пост Маэдзавы побил рекорд по количеству ретвитов — он обошел даже сообщение американского подростка Картера Уилкерсона, который в 2017 году попытался набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы на всю жизнь обеспечить себя бесплатными куриными наггетсами от сети фастфуда Wendyʼs. Несмотря на то, что Уилкерсон добился только 3,5 миллионов ретвитов, ресторан быстрого питания все равно исполнил его мечту.