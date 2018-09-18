Первым космическим туристом SpaceX стал японский миллиардер. Его отправят в полет вокруг Луны

Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава стал первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны. Об этом сообщается в твиттере космической компании.

Полет на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket) состоится в 2023 году. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018

Кроме Маэдзавы, в полете будут участвовать от шести до восьми деятелей искусства. Тех, кто отправится к Луне, выберет сам Маэдзава. Он надеется, что вместе с ним полетят художники, музыканты, модельеры или режиссеры. Миллиардер оплатит их участие в экспедиции.

Исправлено: первоначально в заметке сообщалось, что в полете будут участвовать восемь артистов, в том числе художник, музыкант, модельер и режиссер, чьи имена не раскрываются. Также в материале говорилось, что спонсор полета артистов неизвестен. Редакция приносит извинения читателям.