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Первым космическим туристом SpaceX стал японский миллиардер. Его отправят в полет вокруг Луны

SpaceX
05:50, 18 сентября 2018
Надежный источник

Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава стал первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны. Об этом сообщается в твиттере космической компании.

Полет на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket) состоится в 2023 году. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю.

Кроме Маэдзавы, в полете будут участвовать от шести до восьми деятелей искусства. Тех, кто отправится к Луне, выберет сам Маэдзава. Он надеется, что вместе с ним полетят художники, музыканты, модельеры или режиссеры. Миллиардер оплатит их участие в экспедиции.

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере фотографию, на которой Юсаку Маэдзава сидит на его плечах возле ракеты Falcon 9.
Исправлено: первоначально в заметке сообщалось, что в полете будут участвовать восемь артистов, в том числе художник, музыкант, модельер и режиссер, чьи имена не раскрываются. Также в материале говорилось, что спонсор полета артистов неизвестен. Редакция приносит извинения читателям.
Частная космическая компания SpaceX объявила об открытии туристических полетов к Луне в феврале 2017 года. Ожидалось, что первый полет вокруг Луны совершат в 2018 году, однако запуск отложили.
За всю историю к Луне летали 24 человека — астронавты, участвовавшие в американской космической программе «Аполлон». Американцы шесть раз высаживались на спутник Земли, последний раз это случилось в рамках миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

SpaceX и космические путешествия

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