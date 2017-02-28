SpaceX летит к Луне через год. Главное У космической компании Илона Маска пока нет ни ракеты, ни корабля для полета к спутнику Земли

Частная космическая компания SpaceX 27 февраля объявила об открытии туристических полетов к Луне. Первые два туриста, которые уже заплатили за путешествие, полетят к Луне в 2018 году; при этом у SpaceX еще не готов ни космический корабль для пилотируемых полетов, ни ракета, способная отправить его к спутнику Земли. «Медуза» рассказывает, что нужно знать о лунной программе SpaceX — и кто еще собирается лететь к Луне.

SpaceX отправит космических туристов в самый продолжительный в истории полет вокруг Луны. 27 февраля 2017 года компания Илона Маска объявила, что в 2018-м отправит двух космических туристов в полет к Луне. Они облетят спутник Земли, не совершая посадки, и вернутся обратно. По словам Маска, за время полета туристы преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров — это в два раза больше, чем полеты «Аполлонов». Сам полет займет примерно неделю. Если SpaceX удастся осуществить свои планы, этот полет станет первым с 1972 года (последняя миссия «Аполлона»). Высадку на спутник Земли в SpaceX пока не планируют.

Высадка на Луну в рамках миссии «Аполлон-17» Фото: Project Apollo Archive

Полет будет стоить очень дорого. Кто полетит, держится в тайне. Илон Маск отказался раскрывать стоимость полета, но оговорился, что путешествие к Луне обойдется не сильно дороже, чем пилотируемый полет космического корабля Dragon 2 к МКС. Примерные оценки такого полета известны — он может стоить в общей сложности около 300 миллионов долларов. На борт МКС Dragon 2 сможет доставлять до семи человек за раз (получается дешевле, чем полеты на российском «Союзе», одно место в котором обходится в 80 миллионов долларов), однако к Луне планируется отправлять только двух человек за раз, то есть один билет будет стоить более 150 миллионов долларов. Ожидается, что в дальнейшем полеты к Луне будут приносить SpaceX от 10 до 12% годовой выручки.

В SpaceX утверждают, что два человека уже согласились на полет и внесли депозиты. Их имена не названы, но Маск отметил, что эти люди не из Голливуда — и что они знакомы друг с другом. Им предстоит пройти продолжительную тренировку. Предполагается, что в недельном полете их никто не будет сопровождать — корабль будет лететь на автопилоте, а космических туристов проинструктируют, что делать в случае неполадок.

Пока у SpaceX нет технической возможности для полета. Современные ракеты SpaceX Falcon 9 не способны доставить космический корабль к Луне — для этого необходима более крупная ракета Falcon Heavy, испытания которой неоднократно откладывались. Ожидается, что они все-таки начнутся в первой половине 2017 года; о коммерческих запусках речи пока не идет.

Второй компонент лунной программы — пилотируемый космический корабль. Для полета к Луне SpaceX будет использовать модифицированный Dragon 2, который компания разрабатывает на деньги NASA — и который будет доставлять космонавтов на МКС. Работа над Dragon 2 не закончена; его первый пилотируемый полет к МКС должен состояться в мае 2018-го, в том же году SpaceX по контракту должна запустить не менее трех Dragon 2 к МКС. Учитывая склонность Илона Маска к нереалистичным дедлайнам, можно предполагать, что первый полет SpaceX с туристами к Луне состоится позже 2018 года.

Проект SpaceX — не единственный способ увидеть Луну вблизи. Компания Space Adventures, которая отправила в космос всех семерых космических туристов, предлагает слетать к Луне и увидеть ее поверхность с высоты ста километров. Space Adventures продает два места для туристов, которые сначала полетят на МКС, где 10 дней будут привыкать к условиям невесомости. Затем к МКС запустят лунный модуль — он состыкуется с «Союзом», на борту которого будут находиться туристы и профессиональный космонавт. После этого модуль доставит экипаж к Луне и вернет на Землю.

Ориентировочная стоимость путешествия — 150 миллионов долларов; одно место уже зарезервировано неким хорошо известным человеком (имя не называется). В отличие от реалистичной инициативы SpaceX, лунный проект Space Adventures существует только на бумаге — но компания утверждает, что путешествие состоится до конца 2020 года.

Аналогичную схему полета предлагает российская РКК «Энергия» — вероятно, речь идет об одном и том же проекте, в котором Space Adventures будет играть роль организатора и продавца путевок к Луне.