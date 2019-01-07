Из-за хоррора «Птичий короб» американцы пытаются вслепую помыться, накрасить губы или прогуляться по улицам. Netflix просит так не делать

21 декабря на Netflix вышел фильм ужасов «Птичий короб» (Bird Box) с Сандрой Буллок в главной роли. Герои картины носят на глазах специальные повязки, которые помогают не поддаться влиянию загадочного и очень опасного существа, чей вид вызывает у людей желание немедленно покончить с собой. Из-за этого персонажам приходится вслепую водить машины, путешествовать по лесу и даже плавать на лодке.

Netflix

За несколько недель «Птичий короб» стал очень популярен в США — во многом благодаря (довольно смешным!) мемам по мотивам фильма, в создании которых поучаствовала даже сеть быстрого питания KFC.

Многие американцы принялись имитировать сцены из фильма — бегать по дому или городским улицам с завязанными глазами. Видео стали выкладывать в соцсети с хэштегом #BirdBoxChallenge.

В них можно увидеть, как:

Люди вслепую моются в ванной

Arubiix

Врезаются в стены

Разносят собственные дома

Bradford Tube

Гуляют по улицам в VR-шлемах

Ice Poseidon

Пытаются уклониться от любвеобильных собак…

…станцевать…

Beautiful People 3

Или накрасить своего соведущего помадой

Некоторые и вовсе пробуют провести целые сутки в стиле героев «Птичьего короба»

Morgan Adams

Netflix пришлось предупредить своих зрителей о том, что подобные челленджи могут быть опасны: «Дамы и господа, у нас есть одно-единственное желание — мы не хотим, чтобы вы оказались в больнице из-за мемов».

К стриминговому сервису присоединились и полицейские штата Колорадо, записавшие видеообращение с отсылкой к «Птичьему коробу».