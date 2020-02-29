День рождения «аптечного» блогера закончился гибелью трех человек В соцсетях ее обвиняют в неправильной реакции на смерть близких и непрофессионализме

Денис Воронин / Агентство «Москва»

28 февраля в московском банном комплексе во время дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека, включая ее мужа Валентина. Это случилось из-за того, что в бассейн высыпали около 30 килограмм сухого льда, который, попав в воду, быстро перешел в газообразное состояние (то есть превратился в углекислый газ). Вещество, вытесняющее кислород из воздуха и в высокой концентрации способное вызвать потерю сознания и удушье. После происшествия Диденко записала несколько историй в инстаграме. Пользователи соцсетей обвинили ее в неподобающей реакции на гибель близких и непрофессионализме.

Екатерина Диденко — аптечный провизор и известный инстаграм-блогер с более чем миллионом подписчиков. В своем инстаграме она рассказывает, как сэкономить на покупках в аптеках.

28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе «Девятый вал» в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограмм сухого льда. Зачем — точно не известно. СМИ пишут, что лед могли использовать для «создания эффектного пара» или для охлаждения воды в бассейне. На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации. Еще несколько человек отравились. Среди пострадавших, как сообщает Mash (сама блогер об этом не говорила), — беременная сестра Екатерины.

Сухой лед — это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье. Это и произошло на дне рождения Екатерины Диденко. «Когда человек плавает, у него над водой только голова, и слой углекислого газа после того, как в воду кинули сухой лед, оказался непосредственно над водой. И люди стали дышать воздухом с очень высоким содержанием углекислого газа», — сообщил РБК научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.

По словам источника ТАСС, сухой лед в банный комплекс принесли сами участники вечеринки, а сотрудники заведения предупредили их о возможной опасности, но ничего запрещать не стали.

После произошедшего Диденко записала несколько историй в инстаграме, где рассказала о погибших и попросила подписчиков поделиться контактами психологов. Многие пользователи соцсетей посчитали ее реакцию на гибель мужа и друзей неправильной, например, упрекнули за использование фильтра в историях, где она рассказывала о случившемся.

Диденко также раскритиковали за уровень профессиональной экспертизы (блогер закончила Пятигорский медико-фармацевтический институт).

Блогера даже назвали номинантом на виртуальную премию Дарвина («присуждается» за самые глупые обстоятельства смерти), а ее мужа и друзей — жертвами «естественного отбора».

В то же время многие пользователи соцсетей признались, что не знали о таких свойствах сухого льда, и призвали не осуждать блогера.

По факту произошедшего в банном комплексе Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи, сообщает РИА Новости, уже допросили работников банного комплекса. Руководство «Девятого вала», пишет РБК, от каких-либо комментариев пока отказалось.

Наташа Федоренко