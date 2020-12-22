Суд дал семь суток сотруднице ютьюб-канала «Навальный.Live», задержанной после визита к возможному отравителю политика

Продюсера ютьюб-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову, которая была задержана накануне, арестовали на семь суток. Об этом «МБХ медиа» рассказали в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

Ключникову признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).

Оператору «Навальный Live» Акиму Керимову, которого задержали вместе с Ключниковой и тоже обвинили в неповиновении полицейскому, наказание пока не назначили.

Ключникову и Керимова задержали возле ОВД «Новокосино». Там находилась юрист ФБК Любовь Соболь, которая была задержана возле дома Константина Кудрявцева — предполагаемого сотрудника ФСБ и одного из отравителей политика Алексея Навального. Соболь хотели допросить в рамках проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. Ее отпустили без предъявления обвинений.

Кроме Соболь, возле дома Кудрявцева задержали также сотрудника ее предвыборного штаба Константина Распопова. Его также обвинили в неповиновении сотруднику полиции. Перовский суд Москвы оштрафовал Распопова на тысячу рублей, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Он ранее упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению.

В тот же день Любовь Соболь поехала к дому Кудрявцева. Она рассказала, что звонила ему в дверь, но тот не стал открывать. По словам Соболь, мужчина не выходил из дома с семи часов утра. Позднее к дому Кудрявцева приехали полицейские и задержали Соболь.