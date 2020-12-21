На Любовь Соболь собираются завести уголовное дело из-за визита к предполагаемому отравителю Навального

На сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь собираются завести уголовное дело из-за ее визита к Константину Кудрявцеву — одному из предполагаемых отравителей Алексея Навального. Об этом сообщил сам Навальный.

«Любовь Соболь оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву», — написал политик в своем телеграм-канале.

Адвокат Владимир Воронин заявил «Медиазоне», что Соболь опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу. О какой статье идет речь, пока неизвестно. Адвоката к Соболь не пускают. О том, что ее привлекают по уголовной статье, Соболь рассказала Воронину по телефону.

Обновлено. «ОВД-Инфо» сообщает, что сотрудников ютьюб-канала «Навальный Live» Акима Керимова и Ольгу Ключникову задержал уголовной розыск у ОВД «Новокосино». В этом отделе полиции сейчас находится Любовь Соболь. Керимову и Ключниковой хотят «задать пару вопросов».

21 декабря Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Он ранее упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению.

В тот же день Любовь Соболь поехала к дому Кудрявцева. Она рассказала, что звонила ему в дверь, но тот не стал открывать. По словам Соболь, мужчина не выходил из дома с семи часов утра. Вечером 21 декабря Соболь задержали у дома Кудрявцева. Она заявила, что это было сделано по заявлению самого предполагаемого сотрудника ФСБ.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.