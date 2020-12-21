Любовь Соболь задержали возле дома одного из предполагаемых отравителей Навального

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали возле дома одного из участников предполагаемого отравления Алексея Навального Константина Кудрявцева. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как передает «Медиазона», полицейские объяснили, что на Соболь «поступило заявление от жителей квартиры 38». В своей прямой трансляции в твиттере Соболь заявила, что в этой квартире живет Кудрявцев.

Вслед за Соболь возле дома Кудрявцева задержали еще одного человека, сообщила «Медиазона». Его имя издание не называет.

Обновлено. Соболь сообщила, что ее привезли в ОВД Новокосино. По словам сотрудницы ФБК, ей не разрешают позвонить адвокату.

14 декабря журналисты нескольких изданий выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального могла отравить группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Среди предполагаемых участников отравления был назван Константин Кудрявцев.

21 декабря Навальный выпустил ролик, в котором утверждалось, что он поговорил по телефону с Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления.

В тот же день Любовь Соболь поехала к дому Кудрявцева. Она рассказала, что звонила Кудрявцеву в дверь, но тот не стал открывать. По словам Соболь, мужчина не выходил из дома с семи часов утра. Вслед за Соболь к дому Кудрявцева также приехали полицейские.