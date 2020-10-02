Родителям Максима Марцинкевича отказали в независимой экспертизе тела погибшего сына

Сотрудники подмосковного морга не позволили родителям погибшего неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича провести осмотр его тела с участием независимых экспертов перед похоронами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отца погибшего Сергея Марцинкевича.

Он хотел привлечь к осмотру, в частности, Елену Кучину, экспертиза которой привела к возбуждению уголовного дела против эксперта, нашедшего алкоголь в крови .

«На основании видео и фото она уже дала предварительное заключение о невозможности повеситься на тонком шнурочке при наличии сильнейших повреждений артерий», — сообщил Марцинкевич-старший.

По его словам, 1 октября в морге «дали понять, что до похорон на тело нам даже не дадут взглянуть — это окончательное решение». Внятного объяснения, почему он не может увидеть тело сына, отцу погибшего не дали.

Ранее адвокат Иван Сидоров заявил «Говорит Москва», что в морге запретили осмотр тела Тесака, сославшись на отсутствие судебно-медицинского бюро. Агентство «Москва» со ссылкой на окружение погибшего писало, что его планируют похоронить 3 октября на Кунцевском кладбище.

Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. СК заявил, что незадолго до смерти он признался в причастности к двум двойным убийствам. Ведомство выдвинуло версию, что Тесак покончил с собой.

Близкие Тесака с самого начала заявляли, что он не мог совершить самоубийство. Адвокат отца погибшего Алексей Михальчик заявил, что незадолго до смерти неонациста пытали, заставляя взять на себя вину в убийствах.

В справке о смерти Марцинкевича сказано, что он умер от асфиксии. При этом семья и адвокат утверждают, что на месте его смерти осталось много крови, а на его теле видны «очевидные следы пыток»: вырваны ногти, синяки, след от укола.