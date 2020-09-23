Адвокат назвал асфиксию причиной смерти Максима Марцинкевича

Максим «Тесак» Марцинкевич умер в СИЗО от асфиксии, сообщил ТАСС адвокат Иван Сидоров.

По его словам, об этом сказано в справке о смерти Марцинкевича, которую выдал специализированный отдел ЗАГС.

«Там [в справке] никак не отмечен факт, что на теле Максима есть раны на шее и руках. В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии», — цитирует Сидорова ТАСС.

Тесака обнаружили мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. СК проводит доследственную проверку и полагает, что Марцинкевич совершил самоубийство.

Адвокат Алексей Михальчик со ссылкой на независимую экспертизу говорил, что Тесак не мог нанести сам себе травмы, обнаруженные на теле. По словам Михальчика, в день смерти Марцинкевича в его камере не работало видеонаблюдение.