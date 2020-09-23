Бизнесмен Олег Тиньков назвал обсуждаемую сделку банка «Тинькофф» с «Яндексом» не продажей, а слиянием.

«Я безмерно уважаю #Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», — написал он в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).

Агентству Reuters Тиньков заявил, что добился на финансовом рынке всего, чего хотел. Он также подтвердил намерения «остаться в компании» после слияния с «Яндексом».

TCS Group, в которую входит «Тинькофф», 22 сентября сообщила о переговорах с «Яндексом» о продаже финансовой организации за 5,48 миллиарда долларов. Как уточнила TCS Group, стороны достигли принципиальной договоренности. Сделка требует одобрения акционеров «Яндекса». Решение они примут на годовом собрании, его дату пока не назначили.

«Интерфакс» напоминает, что Тиньков озвучил идею объединения «Яндекса» и TCS в 2019 году на Петербургском экономическом форуме. По словам Тинькова, это стало бы «вызовом» Сбербанку.

«Яндекс» в июне 2020-го объявил о завершении партнерства с госбанком: компания продала Сбербанку долю в «Яндекс.Деньгах», а банк продал ей «Яндекс.Маркет».

Тиньков в апреле 2020 года сообщил, что уйдет с поста главы совета директоров банка «Тинькофф». Об этом он объявил после того, как у него обнаружили лейкемию.