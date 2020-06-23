«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерство в «Яндекс.Деньгах» и «Яндекс.Маркете». Об этом сообщает «Яндекс».

Компания выкупит долю Сбербанка в «Маркете» за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда. «Все сотрудники группы компаний „Яндекс.Маркета“ продолжат свою работу под руководством генерального директора Максима Гришакова», — уточнила компания.

Банк выкупит долю «Яндекса» в «Деньгах» за 2,4 миллиарда рублей. Как отметил «Яндекс», это предварительная сумма, окончательная будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса.

Сделки планируется закрыть в третьем квартале 2020 года.

«Яндекс» намерен привлечь 800 миллионов долларов «для финансирования дальнейшего роста» за счет размещения вновь выпущенных акций класса А.

Из них бумаги на 600 миллионов долларов продадут трем частным инвесторам: «ВТБ Капиталу»; инвестиционной компании Романа Абрамовича и инвестиционной компании Александра Абрамова и Александра Фролова. Как поясняет The Bell, Абрамов и Фролов — партнеры Абрамовича по Evraz.

О том, что Сбербанк станет единственным владельцем «Яндекс.Денег», в начале июня со ссылкой на источники сообщал The Bell. Госбанку в сервисе сейчас принадлежит 75%, «Яндексу» — 25%.

В «Яндекс.Маркет» Сбербанк вложил 30 миллиардов рублей, «Яндекс», как говорили источники The Bell, заплатит за долю банка рыночную цену.