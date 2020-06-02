The Bell: Сбербанк станет единственным владельцем «Яндекс.Денег»

Сбербанк станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги», где сейчас госбанку принадлежит 75%, а 25% — «Яндексу». Об этом со ссылкой на источники сообщает The Bell.

Также компании прекратят сотрудничество в другом совместном предприятии — «Яндекс.Маркете» (в него входит маркетплейс «Беру»), который, по данным The Bell, полностью перейдет «Яндексу».

Сейчас банку и компании принадлежит по 45% «Маркета», еще 10% — у менеджмента сервиса.

В пресс-службе «Яндекса» изданию сказали, что компания рассматривает «возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях». В Сбербанке ответили, что «не комментируют рыночные слухи».

Сбербанк вложил в «Яндекс.Маркет» 30 миллиардов рублей, «Яндекс» заплатит за долю госбанка рыночную цену, сказал один из собеседников The Bell. В апреле 2020 года UBS оценивали весь «Маркет» в 95,7 миллиарда рублей, Sberbank CIB — в 90,6 миллиарда.

Дальнейшее финансирование «Маркета» может проходить за счет открытого рыночного размещения менее 5% обыкновенных акций «Яндекса» класса А. По данным The Bell, возможные участники размещения — ВТБ и Millhouse (инвестиционная компания Романа Абрамовича). О планах Сбербанка и «Яндекса» разделить совместный бизнес онлайн-торговли The Bell сообщал в июле 2019-го.

О запуске совместного маркетплейса «Яндекс» и Сбербанк договорились в 2017 году, под брендом «Беру» его запустили в мае 2018-го.