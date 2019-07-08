The Bell: Сбербанк и «Яндекс» обсуждают раздел совместного бизнеса

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их в онлайн-торговле, и сейчас обсуждают варианты «развода», сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что компании предложили друг другу концепции раздела бизнеса, но решение пока не принято.

О том, что между компаниями возникло недовольство или недопонимание, также пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным источников The Bell, одновременно с этим Сбербанк рассматривает возможность покупки крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей. Среди возможных вариантов называют Ozon и Avito.

В «Яндексе» сообщили, что «находятся в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждают разные варианты развития в будущем». Слухи о «разводе» в компании комментировать отказались.

В Сбербанке не комментировали публикацию The Bell.

В 2018 году The Bell и «Ведомости» сообщили о планах Сбербанка купить 30% «Яндекса». В Сбербанке это отрицали. После сообщений о возможной сделке «Яндекс» подешевел на миллиард долларов.