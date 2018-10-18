Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в «Яндексе»

Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% акций «Яндекса». Об этом сообщают The Bell и «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с руководством банка.

По данным «Ведомостей», переговоры идут с основным владельцем «Яндекса» Аркадием Воложем. Он владеет примерно 10% капитала компании и контролирует почти половину .

The Bell утверждает, что Сбербанк добивается права вето по ключевым вопросам работы интернет-компании.

Волож отказался обсуждать эту тему с журналистами «Ведомостей». Глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис (по данным The Bell, именно Хасис участвует в переговорах) заявили, что банк не пытается получить пакет акций, который позволит существенно влиять на интернет-компанию. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать «Медузе» слухи о переговорах.

«Яндекс» стоит на бирже 11,5 миллиарда долларов. Сбербанк с 2009 года владеет «золотой акцией» компании, которая позволяет блокировать продажу более 25% ее акций. Влиять на операционную деятельность «Яндекса» банк не может.

«Ведомости» отмечают, что идею государственного контроля над «Яндексом» высказывали чиновники администрации президента России и сотрудники силовых ведомств.