«Яндекс» подешевел на миллиард долларов на фоне слухов о сделке со Сбербанком

Акции Yandex N.V. (головная компания «Яндекса», зарегистрированная в Нидерландах) резко упали после сообщений о возможной покупке 30% компании Сбербанком.

Цена одной акции на Nasdaq, которая на открытии дневных торгов составляла 35,35 доллара, к 21:00 мск опустилась до 32,22. Таким образом, компания потеряла более 10% своей стоимости — в абсолютных цифрах это примерно 1,1 миллиарда долларов.

На Московской бирже к окончанию торгов (18:40 мск) акции «Яндекса» потеряли 3,25% стоимости.

О том, что Сбербанк хочет купить 30% акций «Яндекса», написали The Bell и «Ведомости» со ссылкой на источники. Сбербанк, по данным СМИ, добивается права вето по ключевым вопросам работы интернет-компании. В пресс-службе банка информацию опровергли, в «Яндексе» ее отказались комментировать.

Сбербанк с 2009 года владеет «золотой акцией» «Яндекса», но влиять на операционную деятельность компании банк не может.

СМИ неоднократно писали, что власти РФ обсуждают идею государственного контроля над «Яндексом».