Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста главы совета директоров «Тинькофф банка». Об этом сказано в сообщении его представителя, поступившем в «Медузу».

По словам Тинькова, которые приводятся в сообщении, он перевел права владения акциями в семейный траст: «Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти».

В начале марта Тиньков сообщил, что у него диагностирован лейкоз.

В начале марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых банкир должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. На момент предъявления обвинений Тиньков находился в Лондоне. Суд по его экстрадиции в США должен начаться 27 апреля.

The Bell писал, что болезнь Тинькова может стать основанием для отказа в экстрадиции, это предусматривает договор США и Великобритании о выдаче.