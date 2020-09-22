«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов

«Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Об этом сообщается в пресс-релизе TCS.

Как сообщается, стороны уже достигли принципиального соглашения, но окончательные условия будут зависеть от результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других параметров. Как добавили в «Яндексе» окончательное решение по сделке будет принимать совет акционеров компании.

Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов — «Яндекс» заплатит по 27,64 доллара за каждую акцию, что на 8% превышает их стоимость на закрытии торгов 21 сентября.

Акции «Яндекса» на новостях о сделке подорожали на 3%.

«Тинькофф Банк» занимает 17-е место по объему активов и 13-е по собственному капиталу среди российских банков.

В июне «Яндекс» продал свою долю в «Яндекс.Деньгах» Сбербанку.