МВД, СК и Комитет госконтроля Беларуси заявили, что не задерживали Марию Колесникову. Ее местонахождение неизвестно

МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля Беларуси заявили, что не имеют информации о задержании членов Координационного совета (КС) оппозиции, в том числе Марии Колесниковой. Об этом пишут «Медиазона» и РИА Новости.

Колесникову утром 7 сентября посадили в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Где она находится, неизвестно.

Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.

Координационный совет по мирной передаче власти в Беларуси был создан по инициативе Светланы Тихановской — основной соперницы Александра Лукашенко на выборах, которая после голосования вынуждена была уехать из страны.

Власти Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания КС. Почти все члены президиума совета подверглись преследованиям: на юриста Лилию Власову завели уголовное дело об уклонении от налогов, лидеру стачкома МТЗ Сергею Дылевскому дали два административных ареста подряд по статье о нарушении правил проведения митинга, доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову также арестовали, а потом вывезли из страны. Также Беларусь покинул еще один член президиума совета, бывший министр культуры Павел Латушко.