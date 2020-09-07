В Минске задержана Мария Колесникова

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом Tut.by рассказала минчанка Анастасия, ставшая очевидцем происшествия.

По словам Анастасии, все произошло в центре Минска возле Национального художественного музея.

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказала Анастасия.

«Мы получили подтверждение о том, что, предположительно, Марию задержали», — заявил «Интерфаксу» другой член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Также утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, пишет минское городское издание Kyky.org.

Обновлено. «В очередной раз режим показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», — заявила соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Мария Колесникова в июле стала одним из трех лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и Вероника Цепкало — после президентских выборов 9 августа вынуждены были уехать из Беларуси.

Колесникова после выборов осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета оппозиции, который был создан по инициативе Тихановской. Белорусские власти возбудили уголовное дело из-за создания совета.

В начале сентября Колесникова объявила, что штаб Виктора Бабарико намерен создать политическую партию «Вместе».