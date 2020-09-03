Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что заявление Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» «все больше доказывает, что это спланированная акция против России», цель которой — ввести санкции против РФ и «попытаться сдержать развитие нашей страны». Заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

Спикер парламента назвал очевидной параллель между отравлением Навального и в 2018 году. По его мнению, Россию обвинили в отравлении Скрипалей в рамках «очевидной провокации», направленной на то, чтобы продлить санкции против России.

Володин заявил, что после того, как Навальному стало плохо, российские власти с первых минут «делали все, чтобы спасти жизнь человека, невзирая на его взгляды, политические пристрастия». Но после того, как оппозиционера перевезли на лечение в Германию, «все начало развиваться по сценарию циничной политики», считает он.

«В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом. При этом совершенно очевиден вопрос: зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?» — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что Россия не получила от Германии информации о состоянии Навального. Володин подчеркнул, что, если с Навальным в Германии что-то случится, то это может быть организованной провокацией. «Под угрозу поставлена жизнь гражданина России», — сказал он.

2 сентября правительство Германии заявило, что Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли после анализов, проведенных в лаборатории бундесвера, армии ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что Германия обсудит отравление Навального с партнерами по НАТО и ЕС, чтобы принять решение о совместной реакции.

Власти Украины после заявления немецкого правительства призвали ввести санкции против России.