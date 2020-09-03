Перейти к материалам

«Это спланированная акция против России». Володин — об отравлении Навального

Источник: Госдума РФ
Надежный источник

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что заявление Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» «все больше доказывает, что это спланированная акция против России», цель которой — ввести санкции против РФ и «попытаться сдержать развитие нашей страны». Заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

Спикер парламента назвал очевидной параллель между отравлением Навального и покушением на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году. По его мнению, Россию обвинили в отравлении Скрипалей в рамках «очевидной провокации», направленной на то, чтобы продлить санкции против России.

Володин заявил, что после того, как Навальному стало плохо, российские власти с первых минут «делали все, чтобы спасти жизнь человека, невзирая на его взгляды, политические пристрастия». Но после того, как оппозиционера перевезли на лечение в Германию, «все начало развиваться по сценарию циничной политики», считает он.

«В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом. При этом совершенно очевиден вопрос: зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?» — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что Россия не получила от Германии информации о состоянии Навального. Володин подчеркнул, что, если с Навальным в Германии что-то случится, то это может быть организованной провокацией. «Под угрозу поставлена жизнь гражданина России», — сказал он.

2 сентября правительство Германии заявило, что Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли после анализов, проведенных в лаборатории бундесвера, армии ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что Германия обсудит отравление Навального с партнерами по НАТО и ЕС, чтобы принять решение о совместной реакции.

Власти Украины после заявления немецкого правительства призвали ввести санкции против России.

Отравление Алексея Навального