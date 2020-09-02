«Бесчеловечная расправа Кремля над оппозиционным политиком». Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Украины назвало отравление политика Алексея Навального «бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком» и призвало отреагировать на случившееся «надлежащим образом».

«Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления…», — говорится в заявлении МИД Украины.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство России должно ответить на «серьезные вопросы» в связи с отравлением Навального. Покушением на оппозиционера возмутились также США, Великобритания и Франция. Западные страны обсудят совместную реакцию на случившееся.

МИД России заявил, что утверждения властей Германии не подкреплены фактами, и упрекнул Берлин в нежелании делиться информацией о случившемся с Навальным.