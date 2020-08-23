Часть протестующих в Минске направились в сторону Дворца независимости. Возле него выставили оцепление

Часть протестующих, собравшихся возле стелы «Минск — город-герой» направилась в сторону Площади государственного флага. Об этом сообщает Tut.by.

Рядом с площадью находится Дворец независимости. Его называют резиденцией Александра Лукашенко, но он не живет там постоянно, а работает, проводит официальные мероприятия и принимает иностранные делегации.

Как сообщает «Радио Свобода», возле Дворца независимости выстроили оцепление из сотрудников силовых структур. В центре стоит водомет, также есть автомобили для разгона демонстраций, пишет Tut.by. Протестующие остановились примерно в 200 метрах от оцепления. Они скандируют «Трибунал!», «Уходи!».

Идти к Площади государственного флага протестующих призвал оппозиционный телеграм-канал Nexta. Однако примерно спустя 40 минут канал призвал участников акции, которые двинулись к площади, вернуться в центр Минска или продолжить протесты в своих районах.

Обновлено. Телеграм-канал Nexta со ссылкой на свои источники и канал «Белсат» со ссылкой на своих журналистов сообщили, что Лукашенко сейчас находится во Дворце Независимости.

23 августа в Минске проходит акция «Марш новой Беларуси». По оценке Tut.by и Euroradio, к ней присоединились не меньше 100 тысяч человек. Участники акции собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой», которую взяли под охрану военнослужащие.