На акцию протеста в Минске вышли 100 тысяч человек. Они заполнили всю площадь Независимости

Обновлено. Участники акции начали двигаться в сторону гостиницы «Планета». Она расположена напротив стелы «Минск — город герой», которую охраняют военнослужащие.

Участники акции протеста в Минске заполнили всю центральную площадь города — площадь Независимости. Части протестующих не хватает места на площади, они стоят на прилегающем участке проспекта Независимости, пишет Onliner.by.

Euroradio оценило число участников в 100 тысяч человек. Tut.by считает, что протестующих уже больше 100 тысяч.

23 августа в Минске проходит акция «Марш новой Беларуси». Ее участники планируют собраться на площади Независимости и пройти по одноименному проспекту.

Новость дополняется

Неделю назад, 16 августа, в Минске возле стелы «Минск — город герой» прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси. Число ее участников оценили в 200 тысяч человек.