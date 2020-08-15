Лукашенко: «Надо связаться с Путиным, переговорить с ним, потому что есть угроза не только Беларуси»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему нужно провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Беларуси, где седьмой день подряд продолжаются массовые протестные акции.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, в Беларуси применяют «методички цветных революций». Кроме того, президент Беларуси наблюдает в стране «элементы внешнего вмешательства». «Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит», — сказал Лукашенко.

Тему внешнего вмешательства, по словам Лукашенко, он собирается обсудить позднее 15 августа в Центре стратегического управления министерства обороны Беларуси.

Владимир Путин публично не комментировал протесты в Беларуси. Говорил ли он с Лукашенко после выборов, прошедших 9 августа, неизвестно — об этом ничего не сообщалось. Известно, что 10 августа Путин отправил Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с победой на выборах.