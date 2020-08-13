Некоторые вышли на улицы, когда еще не закончились выборы. Они заранее решили, что будут протестовать. В первый день с нашей стороны все было , но потом пошло насилие в отношении нас. Провокаторы маскируются под мирное население, а потом под раздачу попадают зеваки и любопытствующие — это технологии цветных революций. Я хочу извиниться перед случайными прохожими, которые были задержаны. Мы их стараемся как можно быстрее отпускать — для этого сотрудники целыми ночами работают, вместо того чтобы спать. Милиционеры — не каратели, они спасают целостность государства. За три дня совершено 11 наездов на правоохранителей на автомобилях. Это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у их товарищей. Провокаторы делают так, чтобы нас ненавидели, чтобы сотрудник милиции выглядел демоном. А потом их семьи травят. Это подлый прием, даже в «Крестном отце» у гангстеров было правило не трогать жен и детей. Я против насилия над журналистами, но это не значит, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Большинство не поддерживает протесты, люди недовольны хаосом на улицах и площадях — и это не мы его устроили. Женщин, которые мирно стоят в цепочках, мы не задерживаем — они же ничего не нарушают. Чтобы остановить насилие, не надо обострять ситуацию, выходить на улицы и провоцировать беспорядки.

Полностью интервью Юрия Караева телеканалу ОНТ можно посмотреть здесь.

Пересказал Григорий Левченко